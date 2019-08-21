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ТЭК 21.08.2019 09:33

Соединенные Штаты и Румыния высказались против строительства "Северного потока-2"

Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили, что выступают против строительства "Северного потока-2".

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России",- говорится в совместном заявлении сторон, распространенном Белым домом по итогам визита в Вашингтон главы румынского государства.

В нем отмечается, что "Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы".

Соединенные Штаты и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии "в интересах обеих стран".

Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству, чтобы "оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики", говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РУМЫНИЯ, СЕВПОТОК, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]