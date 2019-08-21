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Дальнее зарубежье 21.08.2019 09:46

Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

Австралия в ответ на просьбу США согласилась принять участие в международной коалиции по обеспечению безопасности нефтяных перевозок в Ормузском проливе для противостояния деятельности Ирана, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Правительство приняло решение, что в национальных интересах Австралии внести вклад и работать с нашими международными партнерами. Наш вклад будет ограниченным по объему и времени", - заявил он на пресс-конференции.

Моррисон пояснил решение тем, что "дестабилизирующее поведение (Ирана - ИФ) представляет угрозу национальным интересам Австралии в регионе".

Австралийские СМИ, комментируя заявление премьера, сообщают, что Австралия планирует направить в район пролива фрегаты и разведывательный самолет.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПРОЛИВ, КОАЛИЦИЯ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]