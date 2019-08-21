Белый дом отменил визит Трампа в Данию

Белый дом отменил запланированный на 2-3 сентября визит президента США Дональда Трампа в Данию, сообщают западные СМИ.
Трампа пригласила на официальный визит датская королева, представитель Белого дома подтвердил журналистам, что визит отменен.
Ранее Трамп заявил, что переносит визит на две недели после заявления премьер-министра Дании о незаинтересованности датской стороны в продаже Гренландии Соединенным Штатам.
"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем твиттере.
На прошлой неделе стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. В Дании удивились идее американского президента, а правительство этой автономной территории Дании исключило идею продажи острова.
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