Вашингтон предупреждает об ответственности за перевозку иранской нефти

Экипажи судов, перевозящих иранскую нефть, должны помнить о юридической ответственности за подобные действия, заявил во вторник на пресс-конференции спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Если вы моряк на судне, транспортирующем иранскую нефть, вы можете быть привлечены к судебной ответственности", - цитируют его слова западные СМИ.
"Мы предостерегали судовые команды не помогать Корпусу стражей Исламской революции экспортировать нефть", - подчеркнул он.
Он пояснил, что до тех пор, пока Иран не прекратит "террористическую деятельность", США будут препятствовать его экспорту нефти и продолжать оказание максимального давления на Тегеран.
Хук также упомянул, что Вашингтон отслеживает путь отпущенного властями Гибралтара иранского танкера, а также всех танкеров, принадлежащих Ирану.
Во вторник 20 августа госсекретарь США Майк Помпео примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.
Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.
После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.
По данным ряда СМИ, танкер движется в сторону греческого порта Каламата.
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