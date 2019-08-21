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ТЭК 21.08.2019 10:31

Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

Американская Tesla Inc. предложила жителям шести штатов США брать солнечные панели в аренду.

Эта опция доступна жителям Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико. Стоимость аренды начинается от $50 в месяц для всех штатов, кроме Калифорнии, где начальная цена составляет $65 в месяц. При этом в компании отмечают, что аренду можно отменить в любое время.

Tesla предлагает три вида систем солнечных панелей - на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт. Купить солнечные панели Tesla по-прежнему можно во всех штатах США.

После приобретения компании SolarCity в 2016 году Tesla начала продавать и сдавать в аренду солнечные панели, однако позднее стала активно рекламировать именно вариант их покупки. Между тем в 2017 году продажи солнечных панелей, по данным Tesla, упали на 38% по сравнению с предыдущим годом.

Количество американцев, которые устанавливают на крышах своих домов солнечные панели, в 2017 году сократилось впервые как минимум с 2000 года после роста в среднем на 49% ежегодно в период с 2010 по 2016 год, свидетельствуют данные Wood Mackenzie. Однако в прошлом году показатель начал восстанавливаться, увеличившись на 7,5%, а в этом году, как ожидается, вырастет еще на 4,5%.

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Тэги: США, TESLA, БАТАРЕИ, АРЕНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]