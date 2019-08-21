Белоруссия в I полугодии снизила импорт нефти из РФ на 6,1%, газа - увеличила на 0,4%

Белоруссия в январе-июне 2019 года импортировала из России 8,53 млн тонн нефти, что на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщается в материалах Белстата.
В стоимостном выражении импорт нефти сократился на 6% - до $3,22 млрд. Средняя цена импорта нефти сложилась на уровне $377,6 за тонну (рост на 0,1%).
По итогам первого полугодия Белоруссия практически свела к минимуму импорт нефтепродуктов из РФ. Так, по данным Белстата, за январь-июнь из РФ ввезено 40,7 тыс. тонн нефтепродуктов (на 98,1% меньше) на $23,9 млн (на 97% меньше).
Импорт природного газа увеличился на 0,4% - до 10,14 млрд кубометров, в стоимостном выражении - сократился на 1,4%, до $1,32 млрд за счет снижения средней цены импорта (на 1,7%, до $130,03 за тысячу кубометров).
Как сообщалось, в 2018 году импортировано 18,25 млн тонн нефти, что на 0,7% больше, чем в 2017 году. Импорт российского природного газа вырос на 6,9% - до 20,33 млрд кубометров.
Как сообщалось, Россия заявила об ограничении с IV квартала 2018 года беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории республики. В рамках новых договоренностей предусмотрен фактический запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, за исключением отдельных продуктов нефтехимии, которые в республике не производятся.
Индикативный баланс по поставкам нефти не претерпел изменений. В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск может ввозить 18 млн тонн нефти (по 4,5 млн тонн ежеквартально) для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".
В текущем году индикативный баланс импорта нефти в Белоруссию не выполняется в полном объеме из-за форс-мажора, связанного с поставками в апреле по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлоридами нефти, что привело к необходимости очистки трубопроводной системы и вытеснению с территории республики в РФ около 1,3 млн тонн некондиционной нефти.
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