Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 августа ЦБА определил 1,8859 манат/1EUR (20 августа - 1,8846 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 августа установил 0,0256 манат/1RUB (20 августа - 0,0254 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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