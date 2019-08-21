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Дальнее зарубежье 21.08.2019 12:55

КНДР добилась успехов в разработке малых ядерных боеголовок - японские СМИ

Северокорейские ученые смогли достичь новых рубежей в области разработки ядерных боеголовок малого размера, говорится в готовящейся к изданию в Японии Белой книге по обороне, сообщила в среду газета "Иомиури" без ссылок на источники.

В Белой книге, которая должна быть рассмотрена и утверждена кабинетом министров в сентябре, будет сохранена ранее данная оценка что военная деятельность Северной Кореи представляет собой "серьезную и неминуемую угрозу", пишет издание.

В аналогичной Белой книге Южной Кореи 2018 года, выпущенной в январе, сообщалось, что способность Северной Кореи создавать малые ядерные боезаряды "достигла значительного уровня".

В конце прошлого года южнокорейские СМИ, ссылаясь на доклад разведки в парламенте, сообщали, что, несмотря на договоренности на сингапурском саммите КНДР-США, в Северной Корее продолжались работы по созданию малоразмерных ядерных зарядов для баллистических ракет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, АТОМ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]