Экс-премьер Киргизии Исаков, госпитализированный из СИЗО, находится в удовлетворительном состоянии - Минздрав

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, доставленный 16 августа в Национальный госпиталь из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики из-за проблем с позвоночной артерией, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.
"Состояние Исакова оценивается как относительно удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей и получает соответствующее лечение. На снимке магнитно-резонансной томографии инсульта нет", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, бывший премьер находится на стационарном лечении в Национальном госпитале с клиническим диагнозом "синдром недостаточности в бассейне вертебро-базелярной артериальной системы (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям), остеохондроз шейного отдела позвоночника".
"После проведения обследования Сапара Исакова состоялся консилиум, по итогам которого рекомендовано наблюдение и стационарное лечение", - отметили в Минздраве.
16 августа в ГКНБ Киргизии сообщили, что Исаков был отправлен из СИЗО в больницу с синдромом позвоночной артерии, отметив, что речь идет "о нарушении кровообращения в головном мозге из-за защемления позвоночных артерий".
Бывший премьер-министр Киргизии является фигурантом дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Дело было возбуждено в январе 2018 года и касается китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали киргизской столицы.
Кроме Исакова по подозрению в коррупции в рамках дела были задержаны экс-премьер Киргизии Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, другие бывшие высокопоставленные чиновники. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.
15 августа Военная прокуратура Киргизии предъявила обвинение в коррупции при модернизации столичной электроцентрали бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который был арестован 8 августа.
Исаков входил в близкое окружение Атамбаева.
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