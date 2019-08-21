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СНГ 21.08.2019 13:26

В Казахстане все выборы будут проходить только в конституционные сроки, заявил Назарбаев

Выборы в Казахстане будут проходить в конституционные сроки, заявил первый президент республики, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Все выборы будут происходить в конституционные сроки. Давайте закроем эту тему", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии "Нур Отан" в среду.

В минувшую пятницу Назарбаев провел заседание бюро политсовета партии, на котором призвал однопартийцев начать подготовку к парламентским выборам в стране "уже сегодня".

"Впереди нас ждут важные выборы в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. (...) Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании", - сказал казахстанский лидер, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

В июне 2019 года в Казахстане после ухода Назарбаева с поста президента прошли внеочередные президентские выборы. Предыдущие, внеочередные парламентские выборы состоялись в Казахстане в марте 2016 года. Очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться в стране в 2021 году.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, СРОКИ, НАЗАРБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]