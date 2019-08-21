Политическая стабильность Казахстана остается приоритетной задачей, в стране не будут работать "лекала" западных стран, заявил первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии власти "Нур Отан" в среду
"Мы идем наравне с теми странами, менталитет, история, культура которых совпадает с нашими. (...) У нас есть своя культура, свое понимание вещей, и перенести, взять все с Запада лекала в Казахстан... - они не работают и это видно, что они не работают", - сказал Назарбаев, говоря о политическом развитии страны.
"Поэтому первым делом нужно, чтобы были политическая стабильность и согласие в обществе. Только через это государство может развиваться. В периоды кризисов очень опасно расшатывать систему внутри, и извне. Наоборот надо укреплять и единым фронтом двигаться вперед", - добавил казахстанский лидер.
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