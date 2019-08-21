Жители села Атамбаева призвали президента Киргизии прекратить преследование односельчан

Жители сел Арашан и Кой-Таш под Бишкеком, где 7-8 августа произошли столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов, призвали президента страны Сооронбая Жээнбекова прекратить преследование односельчан.

"Сейчас наших ребят преследуют, им угрожают, возбуждают на них уголовные дела. Но в трагических событиях виноваты как минимум обе стороны. А вот вопрос об ответственности тех, кто послал спецназовцев и милицию на совершенно ненужную и преступную силовую операцию, сегодня даже не стоит на повестке дня", - говорится в тексте обращения граждан к президенту Киргизии, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Мы обращаемся к власти: перестаньте раскалывать страну, перестаньте разделять кыргызстанцев. Прекратите преследовать и запугивать тех, кто возмутился беззаконием и пытался остановить неправомерные действия спецслужб. Увольте тех, кто отдал преступный приказ о силовой акции. Потому что иначе раскол в нашем обществе может зайти слишком далеко", - говорится в документе.

В обращении отмечается, что односельчане поддержали Атамбаева "по зову своей совести".

"7 августа на наших ребят во дворе дома Атамбаева без предупреждения напал спецназ в масках, начали избивать всех, в том числе стариков и женщин. В законе сказано, что граждане имеют право на необходимую оборону, в том числе и от незаконных действий спецслужб. И мы это право использовали", - говорится в документе.

"Руководители МВД и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) врут, что они просто хотели доставить Атамбаева на допрос как свидетеля. Они хотели просто посадить его в тюрьму", - отмечается в тексте обращения.

По данным Национального статистического комитета Киргизии, в селе Арашан живут 3,4 тыс. человек, в селе Кой-Таш проживает 2,6 тыс. человек.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. По официальным данным, были задержаны четыре члена "народного штаба" сторонников экс-президента Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева в Бишкеке, более 40 человек задержаны.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и в Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Во вторник суд продлил срок его нахождения под стражей до 26 октября. Решением суда на 120 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Атамбаеву и членам его семьи, был наложен арест.

Сообщалось, что бывший президент Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.