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21.08.2019 10:28

Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует осенью с государственным визитом посетить Киргизию, сообщил глава казахстанского внешнеполитического ведомства Бейбут Атамкулов.

"Президент Касым-Жомарт Токаев намерен совершить государственный визит в Бишкек осенью этого года", - сказал Атамкулов на открытии встречи высокого уровня в формате C5+1 (страны Центральной Азии плюс США) в среду в Нур-Султане.

Анонсируя визит главы государства в Бишкек, министр отметил активизацию сотрудничества Казахстана с Киргизией.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КИРГИЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]