Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует осенью с государственным визитом посетить Киргизию, сообщил глава казахстанского внешнеполитического ведомства Бейбут Атамкулов.

"Президент Касым-Жомарт Токаев намерен совершить государственный визит в Бишкек осенью этого года", - сказал Атамкулов на открытии встречи высокого уровня в формате C5+1 (страны Центральной Азии плюс США) в среду в Нур-Султане.

Анонсируя визит главы государства в Бишкек, министр отметил активизацию сотрудничества Казахстана с Киргизией.

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