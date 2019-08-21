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СНГ 21.08.2019 10:30

"Американская шапка" демократии не подходит молодому Казахстану - Назарбаев

Казахстану не подходит опыт США в развитии демократии, считает первый казахстанский президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Мы - молодое государство, молодая демократия, и взять одеть нам американскую шапку - она нам никак не подходит. Для всего этого нужно время. Для такой демократии, про которую некоторые наши орут, необходимо развитое общество", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета казахстанской партии власти "Нур Отан" в среду.

"У нас нет еще 50% людей, связанных с малым и средним бизнесом, которые держатся за стабильность общества. Нам надо достигнуть этого уровня, вот такая последовательность стратегического курса нужна. Когда начинают проводить политические реформы без учета традиций, реального уровня развития страны, раскол в обществе неизбежен, вплоть до потери территории и даже независимости", - заявил казахстанский лидер.

"Если я начну перечислять наших соседей, дальних и близких, опять обидятся... Нам нельзя, наше общество и страна не выдержит, мы потеряем то, что мы сегодня имеем. Поэтому наша партия должна прямо в лоб говорить это и разъяснять, а не прятать голову в песок", - сказал Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ДЕМОКРАТИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]