Москва в середине сентября впервые примет делегатов Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН

Специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН впервые пройдет в Москве 14 и 15 сентября, сообщает сайт мэра Москвы.

"Это большая честь и ответственность принимать в нашем городе делегатов Генассамблеи и в то же время возможность повысить привлекательность и вес Москвы на мировой арене. Уже сейчас в московской программе планируют принять участие представители профильных министерств и ведомств и организаций в сфере туризма из 60 стран мира", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя комитета по туризму города Москвы Екатерину Проничеву.

"Мы готовимся принять делегатов на высоком уровне - с деловой и экскурсионной программой в рамках знакомства с Москвой. Уверенно могу сказать: нам есть чем гордиться и что показать зарубежным коллегам, ведь город шаг за шагом превращается в мировой центр индустрии отдыха и гостеприимства", - отмечает Проничева.

В течение двух дней в деловых сессиях, официальных встречах и культурных мероприятиях примут участие министры, делегаты и представители государственного и частного сектора стран - участниц организации. Деловая программа будет представлена сессией "В выигрыше все: стратегии развития туризма в глобальных городах". Основное внимание уделят устойчивому развитию туризма, значимости образования и формирования новых рабочих мест, а также инновациям.

В состав Всемирной туристской организации ООН входят 158 стран. Ее высший руководящий орган - Генеральная ассамблея, которая созывается раз в два года. Это крупнейший в мире саммит в области туризма.