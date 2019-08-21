Казахстан заработал около $41 млн на облигациях Международного банка Азербайджана и правительства

Национальный банк Казахстана вернул всю сумму первоначальных вложений в бумаги Международного банка Азербайджана (МБА), сообщают казахстанские СМИ.
"В течение первого полугодия 2019 года продан весь объем указанных облигаций. Доход за период владения по бумагам МБА и правительства Азербайджана (после реструктуризации обязательств МБА – ИФ) составил около $40,8 млн, при этом чистая внутренняя ставка доходности с учетом всех полученных вознаграждений достигла 4,1%",говорится в информации.
МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. В частности, Минфин Азербайджана выпустил евробонды объемом около $2,3 млрд.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Алиев пригласил врио президента Тринидад и Тобаго на саммит Движения неприсоединения в Баку
Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз
Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос на 7,4%, из Азербайджана – на 24%
Гражданка Азербайджана задержана в Дагестане при попытке ввести в Россию незадекларированные 3 млн рублей
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Иран вскоре продолжит сокращение обязательств по СВПД - Зариф
Санкции лишили Тегеран доходов, необходимых для финансирования его ставленников - спецпредставитель США по Ирану
"Американская шапка" демократии не подходит молодому Казахстану - Назарбаев
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США