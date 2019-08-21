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Финансы 21.08.2019 11:23

Казахстан заработал около $41 млн на облигациях Международного банка Азербайджана и правительства

Национальный банк Казахстана вернул всю сумму первоначальных вложений в бумаги Международного банка Азербайджана (МБА), сообщают казахстанские СМИ.

"В течение первого полугодия 2019 года продан весь объем указанных облигаций. Доход за период владения по бумагам МБА и правительства Азербайджана (после реструктуризации обязательств МБА – ИФ) составил около $40,8 млн, при этом чистая внутренняя ставка доходности с учетом всех полученных вознаграждений достигла 4,1%",говорится в информации.

МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. В частности, Минфин Азербайджана выпустил евробонды объемом около $2,3 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов





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Тэги: КАЗАХСТАН, МБА, ДОХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]