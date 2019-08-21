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Бизнес и законодательство 21.08.2019 11:26

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I полугодии увеличился в 1,9 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза - до 138,8 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $33 млн 43,8 тыс. (рост в 1,9 раза).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 244,8 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 23,6%) на сумму $35 млн 363,8 тыс. (рост на 19,4%).

Кроме этого, за отчетный период на 1,2% - до 86,98 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $17 млн 731,2 тыс. (рост на 17,2%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]