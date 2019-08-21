Импорт кондиционеров в Азербайджан в I полугодии увеличился в 1,9 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза - до 138,8 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $33 млн 43,8 тыс. (рост в 1,9 раза).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 244,8 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 23,6%) на сумму $35 млн 363,8 тыс. (рост на 19,4%).
Кроме этого, за отчетный период на 1,2% - до 86,98 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $17 млн 731,2 тыс. (рост на 17,2%).
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Алиев пригласил врио президента Тринидад и Тобаго на саммит Движения неприсоединения в Баку
Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз
Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос на 7,4%, из Азербайджана – на 24%
Гражданка Азербайджана задержана в Дагестане при попытке ввести в Россию незадекларированные 3 млн рублей
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Иран вскоре продолжит сокращение обязательств по СВПД - Зариф
Санкции лишили Тегеран доходов, необходимых для финансирования его ставленников - спецпредставитель США по Ирану
"Американская шапка" демократии не подходит молодому Казахстану - Назарбаев
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США