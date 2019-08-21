Все страны должны выполнять обязательства по информированию о ядерных ЧП - Помпео

Вашингтон рассчитывает, что все страны будут соблюдать обязательства по информированию международного сообщества о возможных происшествиях, связанных с деятельностью стран в ядерной сфере, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя тему сбоев на российских станциях по мониторингу радиации.
"Мне сегодня нечего добавить по поводу станций мониторинга за ядерными испытаниями в России. Достаточно сказать, что мы ожидаем от всех стран выполнения обязательств в том, что касается информирования относительно инцидентов, связанных с их деятельностью в ядерной сфере", - сказал Помпео в ночь на среду, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ООН.
Во вторник исполнительный секретарь комиссии ОДВЗЯИ Ласина Зербо заявил о восстановлении работы радионуклидных станций в Пеледуе и Билибино. При этом о каких-либо проблемах на станции в Пеледуе прежде не сообщалось.
В августе стало известно, что радионуклидные станции в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово прекратили передавать данные вскоре после инцидента на полигоне под Северодвинском.
Таким образом, к настоящему времени все еще не передают данные три станции.
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами.
Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".
Президент Росси Владимир Путин в понедельник заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.
Российский сегмент международной системы мониторинга организации по ДВЗЯИ предполагает наличие 32 объектов (шести основных и 13 вспомогательных сейсмических станций, четырех инфразвуковых станций, восьми радионуклидных станций и одной радионуклидной лаборатории), Национального центра данных (НЦД) в г.Дубна и независимой подсистемы глобальной системы связи, сказано на сайте постпредства РФ при международных организациях в Вене. Там же указано, что национальным органом по ДВЗЯИ является Минобороны России, а генеральным подрядчиком создания, сертификации и оборудования станций мониторинга и системы связи является 12-е главное управление Минобороны.
На сайте Минобороны указано, что радионуклидные станции этой системы обеспечивают непрерывный мониторинг уровня радиоактивности в воздухе, а инфразвуковые станции предназначены для регистрации инфразвуковых колебаний от воздушных и наземных ядерных взрывов. Информация с этих станций поступает в Национальный центр данных в Дубне, а оттуда по выделенному каналу передается в Международный центр данных в Вене.
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