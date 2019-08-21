Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа в гостевом доме

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на официальном сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.

"Около семи часов вечера 18 августа в гостевом доме городе Хитцаккер из-за утечки газа произошел взрыв баллона. Один из координаторов Николай Бахалханов (24 года) и участник российской группы Александр Юрченко (18 лет) оказались в непосредственной близости от эпицентра. Оба получили ожоги. У Саши 22% поражения. Коля пострадал в большей степени, поражены 50% поверхности тела", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте также появилась в немецких СМИ.

Пострадавших на вертолете немецкие спасательные службы доставили в ближайший госпиталь в Гамбурге, остальным участникам была оказана психологическая помощь.

"Сейчас ребята находятся в стабильном состоянии. Лечащий врач сообщил, что на настоящий момент угрозы для жизни нет. Вчера ребят смогли посетить координаторы проекта и организовать короткий разговор с родными", - подчеркивают в "Интерре".

Помощь и поддержку пострадавшим россиянам оказывают немецкие партнеры общественной организации, представители российского консульства. Также решается вопрос о доставке в Германию родителей молодых людей, находящихся в госпитале.

Предположительно, пострадавшие могут остаться в немецкой клинике несколько недель.

Общественники также организовали сбор средств на обратные билеты родителям, и на реабилитацию пострадавших в России, если она потребуется.

Future Spaces - международный культурно-образовательный проект с участием молодежи 18-26 лет из России, Германии и Танзании. Он проходит с 12 по 30 августа в Германии. Одним из организаторов проекта является красноярская региональная общественная организация "Интерра".