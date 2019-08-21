В Дании оскорбились переносом визита Трампа из-за Гренландии

Датские политики назвали оскорблением отказ президента США Дональда Трампа от запланированного визита в Копенгаген в начале сентября, передает агентство ЭФЭ.

Агентство сообщает, что правительство страны во главе с премьером Метте Фредриксен пока не выпустило официальное заявление по этой теме, тем не менее, многие политики из ведущих партий Дании раскритиковали Трампа за "отсутствие уважения и оскорбление страны" и ее королевы Маргрете II.

"Трамп живет на другой планете", - написала в "Твиттере" член парламента и представитель "Красно-зеленой коалиции" Пернилле Скиппер.

Член парламента Мортен Эстергорд, бывший министр экономики страны, заявил, что в данном случае "реальность превзошла фантазии" и выразил удивление тому, что в Вашингтоне никто не сказал Трампу, что он никак не сможет купить Гренландию.

"Президент Соединенных Штатов отложил визит в Данию потому, что у нее нет интереса обсуждать продажу Гренландии. Это шутка? Это очень оскорбительно для жителей Гренландии и датчан", - заявила в "Твиттере" экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

Кроме того, бывший глава МИД страны, член парламента от оппозиции, Кристиан Йенсен назвал нынешнюю ситуацию дипломатическим кризисом, а также заявил о необходимости перестраивать отношения между двумя странами.

Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов также употребил слово "оскорбление" в своем комментарии относительно ситуации и поинтересовался у Трампа, не хочет ли он продать часть территории США, отмечает ЭФЭ.

Вице-президент Датской народной партии Сорен Эсперсен, ранее называвший Трампа "сумасшедшим", предложил ему не переносить визит, а совсем отменить. "Мы тут заняты другими делами", - написал он в "Твиттере".

Со своей стороны представитель датской королевской семьи сообщил, что новость о переносе визита на неопределенный срок стала сюрпризом для монарших особ Дании.

Ранее сообщалось, что Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Фредериксен на неопределённый срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.