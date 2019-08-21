Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 80

В результате взрыва на свадьбе в Кабуле на выходных, по последним данным, погибли 80 человек, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на МВД Афганистана.
Ранее сообщалось о 63 погибших. Еще 17 человек погибли в результате полученных ранений, находясь в больницах.
По информации МВД Афганистана, 30 человек остаются в критическом состоянии.
В субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" .
Сообщалось, что порядка 200 человек получили ранения.
Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник после взрыва на свадьбе пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться террористы "Исламского государства".
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Азербайджан привлек консультанта для выкупа доли «дочки» Anglo Asian Mining PLC в СРП на разработку месторождений золота
Роснефть из-за сделки ОПЕК+ может снизить капвложения с 1,2-1,3 до 1,1 трлн руб.
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США