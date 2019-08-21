Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 80

В результате взрыва на свадьбе в Кабуле на выходных, по последним данным, погибли 80 человек, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на МВД Афганистана.

Ранее сообщалось о 63 погибших. Еще 17 человек погибли в результате полученных ранений, находясь в больницах.

По информации МВД Афганистана, 30 человек остаются в критическом состоянии.

В субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" .

Сообщалось, что порядка 200 человек получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник после взрыва на свадьбе пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться террористы "Исламского государства".