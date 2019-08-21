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Финансы 21.08.2019 12:51

Суверенный фонд Норвегии заработал $28,5 млрд во II квартале

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, увеличил стоимость активов под управлением на 256 млрд норвежских крон ($28,5 млрд) во втором квартале 2019 года.

Доходность инвестиций фонда составила 3%, что на 0,2 процентного пункта ниже таргетируемого показателя, говорится в сообщении Norges Bank Investment Management (NBIM). NBIM является подразделением норвежского ЦБ, отвечающим за управление активами фонда.

Доходность вложений в акции составила 3%, в облигации - 3,1%, в недвижимость - 0,8%. Между тем укрепление кроны относительно доллара США сократило стоимость активов на 38 млрд крон, а приток новых средств составил 6 млрд крон.

Рост акций американских компаний, на которые приходится 39,6% всех акций, принадлежащих фонду, составил 3,6% (4,1% в долларовом выражении). Европейские акции (33,4% портфеля фонда) подорожали на 4,1%, бумаги компаний Азиатско-Тихоокеанского региона подешевели в среднем на 0,1%.

В прошедшем квартале 69,3% активов фонда пришлось на долю акций, 28% - на долю активов с фиксированной доходностью и 2,7% - на долю недвижимости, говорится в сообщении NBIM.

Руководство фонда отметило высокую волатильность на мировых финансовых рынках.

"Неопределенность в отношении мировой торговли и экономического роста оказали негативное влияние в начале второго квартала, однако к концу периода рынки выросли, во многом на ожиданиях более стимулирующей денежно-кредитной политики центробанков развитых стран", - заявил замгендиректора NBIM Тронд Гранде.

Общая стоимость активов фонда на 30 июня составила 9,162 трлн крон ($1,02 трлн). Ему принадлежат 1,4% всех акций в мире. Самую значительную долю в портфеле акций фонда занимают бумаги Microsoft ($9,52 млрд), Apple ($8,83 млрд), а также Amazon и Nestle (примерно по $7,7 млрд).

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ГОСФОНД, ИНВЕСТИЦИИ, ДОХОДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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