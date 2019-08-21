Азербайджан занял 4 место по импорту российских автомобилей в I полугодии 2019г

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года импортировал легковых автомобилей российского производства в объеме 2,1 тыс. единиц.
По сообщению российских СМИ, Азербайджан вошел в топ-10 стран по импорту автомобилей российского производства и занимает четвертое место.
В целом в январе-июне из России в другие страны (кроме стран Евразийского экономического союза) было экспортировано 19,5 тыс. легковых автомобилей, что на 37% больше аналогичного периода 2018 года.
Порядка 70% всего экспорта из РФ приходится на четыре страны. Больше всего машин было ввезено в Узбекистан - 4,3 тыс. На второй позиции оказался лидер 2018 года - Чехия с 4 тыс. ед. Далее следуют Латвия - 3 тыс. ед. и Азербайджан — 2,1 тыс. ед.
В топ-10 также вошли: Словакия (851 ед.), Украина (787 ед.), Сербия (688 ед.), Венгрия (626 ед.), Болгария (355 ед.) и Монголия (302 ед.).
В январе-июне 2019 года Азербайджан в целом импортировал 16,965 тыс. единиц легковых автомобилей. Таким образом, доля российского автопрома в импорте составляет всего 12,4%.
Б.Рустамбеков
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США
Правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США