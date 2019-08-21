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Транспорт и связь 21.08.2019 12:58

Азербайджан занял 4 место по импорту российских автомобилей в I полугодии 2019г

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года импортировал легковых автомобилей российского производства в объеме 2,1 тыс. единиц.

По сообщению российских СМИ, Азербайджан вошел в топ-10 стран по импорту автомобилей российского производства и занимает четвертое место.

В целом в январе-июне из России в другие страны (кроме стран Евразийского экономического союза) было экспортировано 19,5 тыс. легковых автомобилей, что на 37% больше аналогичного периода 2018 года.

Порядка 70% всего экспорта из РФ приходится на четыре страны. Больше всего машин было ввезено в Узбекистан - 4,3 тыс. На второй позиции оказался лидер 2018 года - Чехия с 4 тыс. ед. Далее следуют Латвия - 3 тыс. ед. и Азербайджан — 2,1 тыс. ед.

В топ-10 также вошли: Словакия (851 ед.), Украина (787 ед.), Сербия (688 ед.), Венгрия (626 ед.), Болгария (355 ед.) и Монголия (302 ед.).

В январе-июне 2019 года Азербайджан в целом импортировал 16,965 тыс. единиц легковых автомобилей. Таким образом, доля российского автопрома в импорте составляет всего 12,4%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РФ, АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]