Азербайджан занял 4 место по импорту российских автомобилей в I полугодии 2019г

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года импортировал легковых автомобилей российского производства в объеме 2,1 тыс. единиц.

По сообщению российских СМИ, Азербайджан вошел в топ-10 стран по импорту автомобилей российского производства и занимает четвертое место.

В целом в январе-июне из России в другие страны (кроме стран Евразийского экономического союза) было экспортировано 19,5 тыс. легковых автомобилей, что на 37% больше аналогичного периода 2018 года.

Порядка 70% всего экспорта из РФ приходится на четыре страны. Больше всего машин было ввезено в Узбекистан - 4,3 тыс. На второй позиции оказался лидер 2018 года - Чехия с 4 тыс. ед. Далее следуют Латвия - 3 тыс. ед. и Азербайджан — 2,1 тыс. ед.

В топ-10 также вошли: Словакия (851 ед.), Украина (787 ед.), Сербия (688 ед.), Венгрия (626 ед.), Болгария (355 ед.) и Монголия (302 ед.).

В январе-июне 2019 года Азербайджан в целом импортировал 16,965 тыс. единиц легковых автомобилей. Таким образом, доля российского автопрома в импорте составляет всего 12,4%.

Б.Рустамбеков