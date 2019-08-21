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Дальнее зарубежье 21.08.2019 14:15

Американцы убеждены, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года - опрос

Большинство американских избирателей уверены, что Россия предпримет попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года в США, свидетельствуют результаты опроса компании Morning Consult и газеты Politico.

Так, 61% избирателей в США считает вероятным вмешательство РФ в избирательный процесс. Этот показатель на 14 процентных пунктов выше, чем перед промежуточными выборами в прошлом году.

Кроме того, опрос показывает, что почти половина американцев (49%) заявили, что от возможного вмешательства России больше преимуществ получат кандидаты от Республиканской партии США, нежели от демократов. Лишь 15% респондентов считают, что такое вмешательство могло бы помочь кандидатам от Демократической партии. Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Исследование проводилось с 16 по 18 августа. В нем приняли участие почти 2 тыс. официально зарегистрированных американских избирателей.

По итогам выборов президента США 2016 года в Вашингтоне заявили о попытках РФ повлиять на голосование. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило признаков сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Однако при этом Мюллер заявил, что уверен в том, что РФ, пусть и безуспешно, но пыталась повлиять на американские выборы. В Москве подобные обвинения отвергают.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]