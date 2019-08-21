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Пекин подтверждает задержание сотрудника консульства Британии в Гонконге

В МИД КНР подтверждают сообщения о задержании на материковой части Китая сотрудника британского консульства в Гонконге, сообщает в среду агентство Bloomberg.

По данным представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана, 28-летний Саймон Чэн был задержан за нарушение китайского закона. Его задержали на 15 суток в Шэньчжэне.

Какой именно закон нарушил Саймон Чэн, не уточняется. Гэн Шуан отметил, что этот человек является постоянным резидентом Гонконга.

Сотрудник консульства не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий.

О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.

МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.

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Тэги: КНР, БРИТАНИЯ, КОНСУЛЬСТВО, СОТРУДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]