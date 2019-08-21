Пекин подтверждает задержание сотрудника консульства Британии в Гонконге

В МИД КНР подтверждают сообщения о задержании на материковой части Китая сотрудника британского консульства в Гонконге, сообщает в среду агентство Bloomberg.
По данным представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана, 28-летний Саймон Чэн был задержан за нарушение китайского закона. Его задержали на 15 суток в Шэньчжэне.
Какой именно закон нарушил Саймон Чэн, не уточняется. Гэн Шуан отметил, что этот человек является постоянным резидентом Гонконга.
Сотрудник консульства не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий.
О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.
МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.
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