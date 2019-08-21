Среди жертв крушения вертолета в Греции - основатель первого частного Музея русской иконы - ТВ

При падении вертолета у греческого острова Порос погибли двое россиян, один из них - предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Михаилу Абрамову было 55 лет. Предпринимательской деятельностью он занимался с 1985 года. С 1991-го работал в "Ингосстрахе" и занимался строительством зданий в Москве. После 2000 года занялся коллекционированием икон. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы.

Вертолет, на борту которого находились двое туристов из России и греческий пилот, потерпел крушение у берегов греческого острова Порос, все трое погибли, сообщил во вторник греческий информационный портал "Эфимерида".

Портал отмечает, что при падении вертолет задел линию электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения на всем острове.