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Дальнее зарубежье 21.08.2019 13:18

Среди жертв крушения вертолета в Греции - основатель первого частного Музея русской иконы - ТВ

При падении вертолета у греческого острова Порос погибли двое россиян, один из них - предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Михаилу Абрамову было 55 лет. Предпринимательской деятельностью он занимался с 1985 года. С 1991-го работал в "Ингосстрахе" и занимался строительством зданий в Москве. После 2000 года занялся коллекционированием икон. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы.

Вертолет, на борту которого находились двое туристов из России и греческий пилот, потерпел крушение у берегов греческого острова Порос, все трое погибли, сообщил во вторник греческий информационный портал "Эфимерида".

Портал отмечает, что при падении вертолет задел линию электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения на всем острове.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]