ГРРС купил автомобили у Азеррмаш

Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГРРС) направит 33 тыс. манатов на закупку автомобилей.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Госкомитет приобретет автомобили у ООО «Азеррмаш».

С учетом общей стоимости контракта, вероятнее Госкомитет приобретает 2 автобиля.

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Инвестиции в создание предприятия на первом этапе составили $15 млн.

В 2018 году на заводе «Азермаш» было произведено более 1 тыс. автомобилей марки «Khazar», из которых 95% - продано. Стоимость автомобиля «Khazar» LD составляет 18 тыс. манатов ($10.6 тыс.), «Khazar» SD – 16 тыс. манатов ($9.4 тыс.).

Завод «Азермаш» в 2019 году планирует выпуск 3 тыс. легковых автомобилей.

Б.Рустамбеков