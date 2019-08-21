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Транспорт и связь 21.08.2019 13:45

ГРРС купил автомобили у Азеррмаш

Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГРРС) направит 33 тыс. манатов на закупку автомобилей.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Госкомитет приобретет автомобили у ООО «Азеррмаш».

С учетом общей стоимости контракта, вероятнее Госкомитет приобретает 2 автобиля.

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Инвестиции в создание предприятия на первом этапе составили $15 млн.

В 2018 году на заводе «Азермаш» было произведено более 1 тыс. автомобилей марки «Khazar», из которых 95% - продано. Стоимость автомобиля «Khazar» LD составляет 18 тыс. манатов ($10.6 тыс.), «Khazar» SD – 16 тыс. манатов ($9.4 тыс.).

Завод «Азермаш» в 2019 году планирует выпуск 3 тыс. легковых автомобилей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРРС, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]