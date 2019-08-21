В Молдавии выдвинуто новое обвинение против бизнесмена Платона, которого разыскивают в России

В Молдавии выдвинуто новое обвинение против молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, которого разыскивают в России, сообщили в среду "Интерфаксу" в Генпрокуратуре Молдавии.

Согласно сообщению, третье уголовное дело в отношении уже осужденного предпринимателя Платона передано прокурорами в суд. Его обвиняют в изготовлении и пуске в оборот фальшивой банковской карты, отмывании незаконно добытых средств, а также организации криминального сообщества.

Согласно материалам обвинения, в начале 2013 года при содействии ряда физических и юридических лиц через "Moldinconbank", где он владел мажоритарным пакетом, Платон получил при неизвестных обстоятельствах копии документов одной из судей Высшей судебной палаты. Он поставил своей задачей очернить ее профессиональный имидж.

С этой целью в одном из иностранных банков через посредников был открыт депозитный счет на 300 тыс. евро. Эти средства получили в результате фиктивных сделок, проведенных на основе фальшивых документов, при этом в них были вовлечены некоторые судебные исполнители и судьи из Молдавии. Банковская карта через терминалы центрального отделения банка была активирована, при этом использовали копии имеющихся документов судьи. Были проведены 99 операций на 297 тысяч евро. При этом судья даже не догадывалась о проводимых от ее имени транзакциях.

Согласно законодательству, за подобные незаконные действия предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Платон уже осужден по двум уголовным делам. В апреле 2017 года году он был осужден на 18 лет тюремного заключения по обвинению в хищении из Banca de Economii ("Сберегательный банк Молдавии") 800 млн леев. В декабре 2017 года Платон получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов трех страховых компаний на сумму около 15 млн долларов". По совокупности, он отбывает срок в 25 лет тюремного заключения.

Платона также называют причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд из России в рамках так называемого дела "Ландромат". В отношении него ведется уголовное расследование в России. Тверской суд Москвы 14 августа санкционировал заочный арест Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка о выводе из России более чем 37 млрд рублей.

По версии российских следователей, Плахотнюк, называемый богатейшим человеком Молдавии, был организатором схемы вывода 37 млрд рублей из России. Схему он выстраивал вместе с Платоном. Самого Плахотнюка российский суд заочно арестовал 5 августа.

Из-за возникших разногласий между двумя бывшими деловыми партнерами, Плахотнюк, который контролировал судебную систему Молдавии, организовал осуждение Платона молдавским судом. При этом Плахотнюк договорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко об экстрадиции Платона, который был доставлен из Киева на личном самолете Плахотнюка. В настоящее время, адвокаты Платона пытаются доказать незаконность экстрадиции, чтобы вернуть Платона, отбывающего наказание в Молдавии, на Украину, а в Киеве добиться его освобождения.