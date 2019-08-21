Министр финансов Эстонии отказывается подавать в отставку

Министр финансов Эстонии, зампред Консервативной народной партии Мартин Хельме (Martin Helme) заявил, что не намерен выполнять требование президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) подать в отставку и считает, что глава государства сама не соответствует занимаемой должности.

"Разумеется, нет, и я не понимаю этого требования", сказал министр в среду в интервью порталу телерадиовещания ERR, отвечая на вопрос, подаст ли он в отставку.

"В Эстонии развернута безумная истерия, словно я сделал что-то незаконное", прокомментировал он свое решение уволить директора департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера (Elmar Vaher), которое вызвало волну недовольства у оппозиции и президента.

По его словам, "нет ничего незаконного в том, что предлагаешь подчиненному освободить занимаемую должность. Люди, которые говорят, что правовое государство в опасности, подвержены истерии".

"Керсти Кальюлайд сама неоднократно показывала, что не соответствует должности. Она выражала ненависть в отношении одной парламентской партии (правящей Консервативной народной партии - ИФ), она позиционировала себя как лидер оппозиции, находящейся в Кадриорге (резиденция главы государства - ИФ)".

Хельме отметил, что премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) поручил ему восстановить спокойную работу в департаменте полиции, и он эту задачу выполнит, хотя Вахер и не справляется со своими обязанностями. В то же время министр считает, что отставка правительства и внеочередные выборы в парламент "маловероятны".

Скандал вокруг министра финансов и главы полиции был вызван тем, что Хельме, замещавший на минувшей неделе своего отца, министра внутренних дел Марта Хельме (Mart Helme), пытался уволить Вахера в связи с тем, что тот сообщил сотрудникам ведомства о возможных сокращениях личного состава в связи с ожидаемым дефицитом государственного бюджета, хотя оснований для такого заявления не было.

В то же время премьер-министр указал министру, что у него не было прав на увольнение главы полиции, этот вопрос должен решаться на уровне правительства.

В связи со скандалом оппозиционные партии на минувшей неделе заявили о намерении созвать внеочередное заседание парламента, на котором выразить недоверие премьер-министру. Кальюлайд заявила во вторник на встрече с премьер-министром, что министру финансов "не место в правительстве".

СМИ отмечают, что после этой встрече ни глава правительства, лидер партии Центра, ни министры от Консервативной народной партии не присутствовали на устроенном президентом торжественном приеме в честь 28-годовщины восстановления независимости государства.

О том, что президент Эстонии должна уйти в отставку, неоднократно заявлял и лидер консерваторов, отец Мартина Хельме.

Так, 19 июля председатель Консервативной народной партии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) посоветовал Кальюлайд уйти.

"Этот человек (президент - ИФ) не отдает отчета, кто она, какова ее должность, какие у нее полномочия и обязательства", передала тогда пресс-служба партии мнение своего лидера.

"Если она объявляет на весь мир, что ненавидит партию, получившую сильный мандат избирателей, то, очевидно, у нее что-то с нервной системой. В политике взгляды на мир могут быть разными, но слепой ненавистью в политике ничего не сделаешь. Керсти Кальюлайд следует подать в отставку", считает лидер консерваторов.

Он отметил, что "наши министры должны исправлять ситуацию, вызванную глупыми заявлениями президента на международной арене".