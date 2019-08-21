Азербайджан в I полугодии экспортировал лесных орехов на $68 млн, рост выручки составил 90%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал очищенного лесного ореха на $67 млн 876,25 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

«В январе-июне Азербайджан экспортировал 12,248 тыс. тонн лесных орехов на сумму $67 млн 876,25 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в количественном выражении увеличился в 1,8 раза, в стоимостном - в 1,9 раза», - отметили в правительстве.

Среди основных импортеров лесного ореха - Россия, Италия и Германия.

В частности, за шесть месяцев в Россию экспортировано 5,254 тыс. тонн на сумму $26 млн. 369,25 тыс., Италию - 4,124 тыс. тонн ($24 млн 792,8 тыс.), Германию - 1,734 тыс. тонн ($10 млн 171,52 тыс.), остальное - в другие страны.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 18,223 тыс. тонн очищенного лесного ореха на $93 млн 507,25 тыс.

Б.Рустамбеков