Пресс-релиз

Показ фильма «Возвращение Шопена» (ВГИК, 1953 год) – выпускной работы народного артиста Азербайджана Тофига Тагизаде, народного артиста России Евгения Ташкова и народного артиста России Игоря Слабневича, намеченный на 28 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку отменен.

О дате и времени проведения показа будет сообщено дополнительно.

Приносим свои извинения.

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Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов