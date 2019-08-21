Пресс-релиз

Показ фильма «Возвращение Шопена» (ВГИК, 1953 год) – выпускной работы народного артиста Азербайджана Тофига Тагизаде, народного артиста России Евгения Ташкова и народного артиста России Игоря Слабневича, намеченный на 28 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку отменен.
О дате и времени проведения показа будет сообщено дополнительно.
Приносим свои извинения.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Азербайджан привлек консультанта для выкупа доли «дочки» Anglo Asian Mining PLC в СРП на разработку месторождений золота
Роснефть из-за сделки ОПЕК+ может снизить капвложения с 1,2-1,3 до 1,1 трлн руб.
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США
Правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США