Париж увязывает возвращение к формату G8 с выполнением РФ минских договоренностей

Руководство Франции считает, что для возвращения России в "группу восьми" необходим прогресс в решении кризиса на востоке Украины и выполнение Москвой минских договоренностей, сообщила журналист газеты "Монд".

"Позиция (руководства - ИФ) Франции остается прежней: по украинскому вопросу необходимо добиться прогресса, и минские договоренности должны быть выполнены", - написала шеф-редактор издания Сильви Коффманн в своем твиттере.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите "группы семи" во французском городе Биарриц.

Ранее стало известно, что президенты США Дональд Трамп и Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече в формате G8 в 2020 году.

Трамп до этого заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (G8 - ИФ); это должна быть G8 (а не G7 - ИФ), потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - сказал президент США.

Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

Саммит G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится 24-26 августа в Биаррице.