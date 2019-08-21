В Молдавии могут аннулировать сдачу аэропорта Кишинева в концессию

Президент Молдавии Игорь Додон допускает возможность аннулирования сделки по сдаче международного аэропорта Кишинева в концессию.

"В настоящее время расследование проводит правительство. Также создана парламентская комиссия по расследования сделки. Решение было принято с нарушениями законодательства, концессионер не выполнил все свои обязательства по модернизации аэропорта. Более того, есть предположения, что часть денег, которые были выплачены по договору о концессии, происходят из украденного миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Если это так, то есть все основания для того, чтобы этот контракт был аннулирован и аэропорт был возвращен в государственное управление", - заявил Додон в среду в интервью радио Europa libera ("Свободная Европа").

Он подтвердил, что ситуация с Международным аэропортом Кишинева будет обсуждена на срочном заседании Высшего совета безопасности, которое будет созвано до конца этой недели.

Додон заявил, что кишиневский аэропорт был сдан в концессию "преступным решением прошлой власти", и подчеркнул, что речь не идет о продаже аэропорта: "Он остается исключительной собственностью государства, а смена собственников в компании, которая получила аэропорт в концессию, не меняет сути проблемы".

Накануне стало известно, что компания NR Investments Ltd, которая принадлежит семье Ротишльдов, приобрела 95% акций компании Avia-invest, в 2013 году получившей в концессию Кишиневский международный аэропорт.

Договор о концессии предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро и увеличение транзитного пассажиропотока аэропорта с одного до полутора миллионов человек в год, что может дать Молдавии около 150 миллионов евро в год.

Кишиневский аэропорт был сдан в концессию компании Avia-invest в 2013 году на 49 лет. С тех пор компания несколько раз сменила собственников. Новое правительство начало расследование по сдаче аэропорта в концессию. Они не исключают, что при обнаружении многочисленных нарушений, сделка может быть аннулирована.

Председателем Административного совета компании "Avia-invest" является бизнесмен и молдавский политик Илан Шор. Судом первой инстанции он приговорён к 7,5 годам тюрьмы по обвинению в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. 14 июня, после смены власти в Молдавии, Шор бежал из страны с олигархом Владимиром Плахотнюком, который оказывал ему покровительство. 15 августа парламент Молдавии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Шора и привлечение его к уголовной ответственности. Предположительно, Шор находится в Израиле.