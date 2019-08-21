Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта

Офицера Рашада Атакишиева, погибшего во время планового учебно-тренировочного полета в ночное время в результате крушения истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в среду похоронили в Аллее почетного захоронения II.

Церемония прощания с Атакишиевым состоялась в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил в Баку.

Проститься с ним пришли не только друзья и знакомые, но и представители правительства: министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство оборонного ведомства, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Полотнище Государственного Флага Азербайджана, коим была завернута крышка гроба пилота, передано командующим ВВС вдове Атакишиева.

Пилота похоронили под гимн Азербайджана и залп холостыми патронами, который произвел состав почетного эскорта.

Полковник-лейтенант (подполковник) Атакишиев был военным пилотом ВВС Азербайджана. 34–летний пилот был одним из опытнейших военных летчиков ВВС республики, имеет боевые награды. Атакишиев также снялся в документальном фильме «Shahinler» (Соколы), где выполнял фигуры высшего пилотажа, балансируя на грани человеческих возможностей.

Связь с истребителем Атакишиева оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета в ночное время. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

В связи с инцидентом, Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.

20 августа спасатели извлекли из Каспийского моря тело пилота вместе с фрагментами истребителя. А днем ранее, поисковая группа обнаружила «черный ящик» МиГ-29. Его техническое состояние изучают специалисты для извлечения информации, содержащейся в памяти устройства.

Ф.Исазаде