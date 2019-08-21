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Бизнес и законодательство 21.08.2019 14:48

Азербайджан начал производство отопительных систем комби, суммарные инвестиции в предприятие составят около $6,5 млн

Завод по производству комби введен в эксплуатацию на территории Абшеронского района Азербайджана.

Завод создан азербайджано-китайским СП «Elektrogas» при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), отмечается в сообщении агентства.

«Инвестиции в строительство завода составили 2 млн манатов, из которых 1 млн манатов - иностранные. Годовая мощность предприятия, на котором сейчас работают 30 человек, составляет 120 тыс. комби», - подчеркивает KOBIA.

В дальнейшем инвестиции в предприятие планируется довести до 11 млн манатов ($6,47 млн по текущему курсу), число постоянных рабочих - увеличить до 200.

«Это позволит расширить ассортимент производимой продукции», - подчеркивает агентство.

KOBIA отмечает, что Elektrogas планирует продавать продукцию не только на внутреннем рынке, но и наладить ее экспорт.

СП также выдан Документ поощрения инвестиций (ДПИ). ДПИ освобождает предприятие на 7 лет от 50% налога на прибыль, налога на имущество, на землю, а также от НДС на импортируемое оборудование и установки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАВОД, КОМБИ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]