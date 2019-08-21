Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0256 GBR   2.066 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.45 0.24 Brent 59.95 0.21

Погода в Баку

  ночь день

21.08.2019 14:58

В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»

21 августа с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Курская дуга». Она приурочена к 76-летию со дня начала одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны – сражению на Курской дуге.

В фотовыставку вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные музеем Великой Отечественной войны (город Москва).

Открывая выставку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: «Это была одна из самых масштабных военных операций, которую, несмотря на большие потери, выиграла Советская Армия».

Он также подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю той страшной войны, в том числе боев под Белгородом, Курском и Харьковом. «Новоявленные» историки в разных странах пытаются сделать победителей проигравшими, а проигравших – победителями».

Организация подобных выставок в разных странах мира, рассказывающих о правде той войны, очень актуальна, причем для представителей самых разных поколений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]