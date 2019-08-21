В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»

21 августа с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Курская дуга». Она приурочена к 76-летию со дня начала одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны – сражению на Курской дуге.
В фотовыставку вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные музеем Великой Отечественной войны (город Москва).
Открывая выставку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: «Это была одна из самых масштабных военных операций, которую, несмотря на большие потери, выиграла Советская Армия».
Он также подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю той страшной войны, в том числе боев под Белгородом, Курском и Харьковом. «Новоявленные» историки в разных странах пытаются сделать победителей проигравшими, а проигравших – победителями».
Организация подобных выставок в разных странах мира, рассказывающих о правде той войны, очень актуальна, причем для представителей самых разных поколений.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Азербайджан привлек консультанта для выкупа доли «дочки» Anglo Asian Mining PLC в СРП на разработку месторождений золота
Роснефть из-за сделки ОПЕК+ может снизить капвложения с 1,2-1,3 до 1,1 трлн руб.
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США
Правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США