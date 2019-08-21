В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»

21 августа с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Курская дуга». Она приурочена к 76-летию со дня начала одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны – сражению на Курской дуге.

В фотовыставку вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные музеем Великой Отечественной войны (город Москва).

Открывая выставку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: «Это была одна из самых масштабных военных операций, которую, несмотря на большие потери, выиграла Советская Армия».

Он также подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю той страшной войны, в том числе боев под Белгородом, Курском и Харьковом. «Новоявленные» историки в разных странах пытаются сделать победителей проигравшими, а проигравших – победителями».

Организация подобных выставок в разных странах мира, рассказывающих о правде той войны, очень актуальна, причем для представителей самых разных поколений.