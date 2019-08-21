Землетрясение зафиксировано на юго-востоке Грузии

В Грузии произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы в 14:20 по тбилисскому времени (13:20 мск).

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение произошло на юго-востоке Грузии вблизи поселка Дманиси, его магнитуда составила 3,3.