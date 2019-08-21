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Дальнее зарубежье 21.08.2019 16:12

Китай пригрозил санкциями американским компаниям, участвующим в продаже F-16 Тайваню

Пекин пообещал ввести санкции против компаний из США, которые участвуют в продаже истребителей F-16 Тайваню, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Санкции Пекин рассматривает как "часть необходимых мер, чтобы защищать свои интересы", отмечает телеканал.

Пекин также призывает Вашингтон не продавать оружие Тайваню и прекратить контакты с ним в военной сфере.

Ранее госдеп США сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила продажу Тайваню новых истребителей F-16 на сумму $8 млрд.

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму, рассматривая это как нарушение положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТАЙВАНЬ, САМОЛЕТЫ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]