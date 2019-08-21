КНДР в прошлом году продолжала работать над ядерной программой - СМИ

Северная Корея в прошлом году продолжила свою деятельность в атомной сфере, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на доклад МАГАТЭ.
"Продолжение работы над ядерной программы КНДР и ее дальнейшее развитие в 2018 году...является явным нарушением резолюций Совбеза ООН...и вызывает глубокое сожаление", - говорится в докладе. Он официально еще не опубликован, однако выдержки из документа уже есть у южнокорейских СМИ.
До середины августа 2018 года продолжал работу ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне - крупнейший ядерный объект КНДР, отмечает газета.
В период с середины августа по ноябрь 2018 года специалисты МАГАТЭ заметили признаки периодической эксплуатации реактора (intermittent reactor operation).
В декабре признаков работы реактора не было, отмечает газета.
В первом квартале 2018 года специалисты заметили работы вблизи реки Курён, протекающей рядом с объектом в Йонбёне. Работы, по мнению авторов доклада, могут быть связаны с изменениями системы охлаждения строящегося легководяного реактора или же другого 5-мегаваттного реактора.
Кроме того, с конца апреля по начало мая 2018 года была замечена работа паровой установки, обеспечивающей функционирование радиохимической лаборатории.
В МАГАТЭ сообщили, что у них не было доступа в Йонбён и другие объекты в КНДР. Доклад МАГАТЭ основан на спутниковых снимках и другой информации, отметили в агентстве.
Доклад, сообщает газета "Korea Herald", будет представлен в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что цель его переговоров с КНДР- как раз добиться закрытия ядерной программы Пхеньяна.
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