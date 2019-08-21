Трамп посылает Москве позитивный сигнал выдвижением кандидатуры Салливана на пост посла США в РФ - американист Рогулев

Выдвижение кандидатуры заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность посла в Москве означает, что администрация Дональда Трампа повышает значимость российского направления для внешней политики Вашингтона, такое мнение высказал директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
"Не помню случая, когда столь высокопоставленный американский дипломат, заместитель госсекретаря, назначался на должность посла в другой стране. Такой вариант подчеркивает значимость российского направления для США в данный момент. В Вашингтоне при назначении послов руководствуются разными критериями, иногда назначают своих сторонников, иногда спонсоров. В данном случае речь идёт не просто о профессиональном дипломате, а об очень высокопоставленном деятеле госдепартамента", - сказал Рогулев в среду "Интерфаксу".
По оценке американиста, ряд заявлений Трампа в последнее время как о двусторонних российско-американских отношениях, так и о возможных вариантах диалога с Москвой в многосторонних форматах с участием США означают заинтересованность Вашингтона повысить дипломатическую активность в направлении России.
"Если сенат утвердит данную кандидатуру, это будет очень важным шагом для российско-американских отношений. Безусловно, это более позитивный сигнал для Москвы в совокупности с другими сигналами Трампа. В частности, это слова президента США о том, что Россию надо пригласить для участия в формате "большой восьмерки", отказ от которого Трамп назвал ошибкой Обамы. Трамп такого рода заявления допускает во многом потому, что является человеком с деловым складом, считает важным не сбрасывать со счета сильных игроков и устанавливать с ними конструктивные рабочие отношения", - сказал собеседник агентства.
По мнению Рогулева, если кандидатура Салливана получит окончательное одобрение, это существенно поможет в организации новых контактов и переговорных форматов между Москвой и Вашингтоном. "Преимуществом Салливана является то, что он в качестве посла в Москве мог бы не просто участвовать в переговорных процессах "для атмосферы", но составлять экспертную часть переговорного процесса, брать на себя определенную часть организации диалога", - считает американист.
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