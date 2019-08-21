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Дальнее зарубежье 21.08.2019 17:04

В Еврокомиссии не сомневаются в единстве позиции 27 стран ЕС по Brexit

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто подтвердила, что все 27 государств Евросоюза выступают с единой позиции по вопросу Brexit.

"Что касается двусторонних встреч премьер-министра (Великобритании Бориса - ИФ) Джонсона, нормально, что наши государства-члены встречаются и обсуждают. Но Европейский союз в составе 27 государств продолжает выступать единым голосом. Позиция по Brexit едина, и только это имеет значение", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать встречи главы британского правительства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Отвечая на вопрос о заявлении британских властей, что Соединенное Королевство больше не будет принимать участия в мероприятиях ЕС, не затрагивающих будущие интересы этой страны, Берто отметила, что в Брюсселе приняли к сведению письмо постоянного представителя Великобритании при Евросоюзе, согласно которому страна "продолжит сотрудничать и не станет создавать помех для ведения общеевропейских дел".

"А что касается Европейской комиссии, она считает, что это соответствует обязательствам Соединенного Королевства как государства-члена ЕС. И речь также идет о соблюдении постановления апрельского Европейского совета, по которому Соединенное Королевство обязуется не мешать принятию решений Европейского союза", - заявила представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПОЗИЦИЯ, ЕДИНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]