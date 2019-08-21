В Еврокомиссии не сомневаются в единстве позиции 27 стран ЕС по Brexit

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто подтвердила, что все 27 государств Евросоюза выступают с единой позиции по вопросу Brexit.
"Что касается двусторонних встреч премьер-министра (Великобритании Бориса - ИФ) Джонсона, нормально, что наши государства-члены встречаются и обсуждают. Но Европейский союз в составе 27 государств продолжает выступать единым голосом. Позиция по Brexit едина, и только это имеет значение", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать встречи главы британского правительства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Отвечая на вопрос о заявлении британских властей, что Соединенное Королевство больше не будет принимать участия в мероприятиях ЕС, не затрагивающих будущие интересы этой страны, Берто отметила, что в Брюсселе приняли к сведению письмо постоянного представителя Великобритании при Евросоюзе, согласно которому страна "продолжит сотрудничать и не станет создавать помех для ведения общеевропейских дел".
"А что касается Европейской комиссии, она считает, что это соответствует обязательствам Соединенного Королевства как государства-члена ЕС. И речь также идет о соблюдении постановления апрельского Европейского совета, по которому Соединенное Королевство обязуется не мешать принятию решений Европейского союза", - заявила представитель ЕК.
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