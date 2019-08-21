Казахстанская авиакомпания Air Astana с 27 октября 2019 года переводит свои московские рейсы из аэропорта "Шереметьево" в аэропорт "Домодедово", сообщила пресс-служба компании в среду.
"Перевод рейсов будет осуществлен без перебоев в расписании. Смена аэропорта касается перелетов как из Нур-Султана (11 еженедельных рейсов в зимний период), так и из Алматы (14 еженедельных рейсов в зимний период)", - говорится в сообщении.
Согласно летнему расписанию компания еженедельно выполняет 12 рейсов по маршруту "Нур-Султан - Москва - Нур-Султан" и 16 по маршруту "Алматы - Москва - Алматы".
Поясняется, что смена базового аэропорта связана с подписанием кодшерингового соглашения с авиакомпанией S7, для которой аэропорт "Домодедово" является одним из базовых авиатранспортных узлов.
Московский аэропорт "Домодедово", расположенный к югу от города, в 2018 году обслужил 29,4 млн пассажиров. Это базовый аэропорт для членов глобальных альянсов OneWorld и Star Alliance, куда входит 50 авиаперевозчиков, совершающих полеты по 202 направлениям.
Air Astana начала полеты из Алматы и Нур-Султана в Москву в сентябре 2002 года. С тех пор авиакомпания перевезла более 3,5 млн пассажиров и свыше 26 тыс. тонн грузов по этим направлениям.
Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).
Население Казахстана превышает 18,5 млн человек.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США
Правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США