Казахстанская авиакомпания Air Astana с 27 октября 2019 года переводит свои московские рейсы из аэропорта "Шереметьево" в аэропорт "Домодедово", сообщила пресс-служба компании в среду.

"Перевод рейсов будет осуществлен без перебоев в расписании. Смена аэропорта касается перелетов как из Нур-Султана (11 еженедельных рейсов в зимний период), так и из Алматы (14 еженедельных рейсов в зимний период)", - говорится в сообщении.

Согласно летнему расписанию компания еженедельно выполняет 12 рейсов по маршруту "Нур-Султан - Москва - Нур-Султан" и 16 по маршруту "Алматы - Москва - Алматы".

Поясняется, что смена базового аэропорта связана с подписанием кодшерингового соглашения с авиакомпанией S7, для которой аэропорт "Домодедово" является одним из базовых авиатранспортных узлов.

Московский аэропорт "Домодедово", расположенный к югу от города, в 2018 году обслужил 29,4 млн пассажиров. Это базовый аэропорт для членов глобальных альянсов OneWorld и Star Alliance, куда входит 50 авиаперевозчиков, совершающих полеты по 202 направлениям.

Air Astana начала полеты из Алматы и Нур-Султана в Москву в сентябре 2002 года. С тех пор авиакомпания перевезла более 3,5 млн пассажиров и свыше 26 тыс. тонн грузов по этим направлениям.

Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).

Население Казахстана превышает 18,5 млн человек.