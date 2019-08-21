Азербайджан в I полугодии сократил импорт из России бензина Premium Euro-95 на 30,7%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года импортировал 20 тыс. 229,61 тонну автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $15 млн 367,4 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В I-ом полугодии 2018 года в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 32 тыс. 124,52 тонн на сумму $23 млн 532,06 тыс. Таким образом, в январе-июне 2019 года импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении сократился на 37,1%, в стоимостном – на 34,7%.

При этом, в отчетный период 15 тыс. 851,27 тонн бензина «Premium Euro-95» на сумму $12 млн 450,87 тыс. импортировано из России (спад на 30,7%), 4 тыс. 378,34 тонн на $2 млн 916,53 тыс. – из Румынии (спад на 52,7%).

Кроме того, в I-ом полугодии 2019 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 907,95 тонн на сумму $808,72 тыс. (рост по сравнению с январем-июнем 2018г составил на 41,4% в количественном выражении, в стоимостном – на 24%). Весь объем импорта за отчетный период пришелся на Беларусь.

Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан импортировал 57 тыс. 718,71 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $44 млн 75,58 тыс. и автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 104,11 тонн на сумму $1 млн 69,59 тыс.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,5 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,6 манат/литр.

Н.Аббасова