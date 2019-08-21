ЕС проводит антимонопольное расследование в отношении проекта криптовалюты Facebook

Антимонопольные регуляторы Европейского союза начали расследование в отношении американской Facebook Inc в связи с проектом создания криптовалюты, следует из документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Еврокомиссия "в настоящий момент проводит расследование касательно поведения, потенциально ограничивающего конкуренцию", в связи с Libra Association на фоне опасений, что предложенный вариант платежной системы будет несправедливо ограничивать конкурентов, говорится в документе.
Чиновники также обеспокоены тем, что Libra может создать ограничения для конкуренции с точки зрения обмена информацией и использования данных пользователей, говорится в опроснике, который является стандартной частью начального этапа расследования ЕС, проводимого для сбора информации.
Регуляторы также изучают возможность интеграции приложений Libra в такие сервисы Facebook, как WhatsApp и Messenger. Расследование сосредоточено на структуре управления и членстве в Libra Association.
Тем временем другие регуляторы ЕС "следят за развитием рынка в сфере криптоактивов и платежных систем, в том числе Libra", говорится в заявлении представителя отдела Еврокомиссии по финансовым услугам.
Facebook планирует выпустить Libra в следующем году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.
С целью получить одобрение регуляторов Facebook создала организацию Libra Association, которая будет принимать решения относительно криптовалюты. В состав организации входят как минимум 27 других компаний, в том числе Visa Inc., Uber Technologies Inc. и PayPal Holdings Inc.
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