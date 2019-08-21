Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0256 GBR   2.066 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.45 0.24 Brent 59.95 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.08.2019 17:26

Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей

Американский ритейлер Walmart Inc. подал в суд на компанию Tesla из-за возгорания солнечных батарей ее производства, пишут западные СМИ со ссылкой на документы, поступившие в Верховный суд штата Нью-Йорк.

В исковом заявлении Walmart говорится, что в 2012-2018 годах на крышах семи ее магазинов произошло возгорание солнечных батарей, установленных Tesla. Пожары уничтожили значительные объемы товаров и потребовали существенного ремонта, что принесло торговой сети миллионные убытки.

Walmart обвинила Tesla в "повсеместной и систематической халатности" и несоблюдении методик установки, эксплуатации и обслуживания солнечных панелей.

Ритейлер начал покупать солнечные батареи у SolarCity Corp. в 2010 году. Tesla приобрела компанию в 2016 году за $2,6 млрд.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в среду дешевеют на 0,5%. Капитализация компании с начала года упала на 32%, до $40,46 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, WALMART, TESLA-ИСК


Похожие новости


Минюст США начал расследование по обвинения Wal-Mart во взяточничестве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]