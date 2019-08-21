Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей

Американский ритейлер Walmart Inc. подал в суд на компанию Tesla из-за возгорания солнечных батарей ее производства, пишут западные СМИ со ссылкой на документы, поступившие в Верховный суд штата Нью-Йорк.

В исковом заявлении Walmart говорится, что в 2012-2018 годах на крышах семи ее магазинов произошло возгорание солнечных батарей, установленных Tesla. Пожары уничтожили значительные объемы товаров и потребовали существенного ремонта, что принесло торговой сети миллионные убытки.

Walmart обвинила Tesla в "повсеместной и систематической халатности" и несоблюдении методик установки, эксплуатации и обслуживания солнечных панелей.

Ритейлер начал покупать солнечные батареи у SolarCity Corp. в 2010 году. Tesla приобрела компанию в 2016 году за $2,6 млрд.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в среду дешевеют на 0,5%. Капитализация компании с начала года упала на 32%, до $40,46 млрд.