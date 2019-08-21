Правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма

Правительство Молдавии приняло на заседании в среду постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Премьер-министр Майя Санду, которая выступила с инициативой по этому поводу, заявила, что 23 августа будет днем траура, а флаги будут приспущены. В 10:00 в этот день состоится минута молчания в память о жертвах всех тоталитарных и авторитарных режимов, а в 20:00 минута молчания будет объявлена на телеканалах.
"Мы учреждаем такой день памяти в контексте соответствующей резолюции Европарламента. Этот будет Европейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, нацизма, сталинизма, фашистских и коммунистических режимов.
"Тем самым мы твердо и однозначно осуждаем все преступления против человечества и грубые нарушения прав человека, допущенные всеми авторитарными и тоталитарными режимами. Не столь важно, какой режим лишил людей свободы, подвергал пыткам или убивал, а также каковы были причины этого. День памяти направлен на то, чтобы объединить общество вокруг сострадания, понимания боли пострадавших. Тем самым мы говорим о том, что принесенные жертвы теми, кто сопротивлялся тирании, не будут преданы забвению", - заявила Санду.
Постановление правительства было принято большинством голосов, министр обороны Павел Войку и башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах воздержались при голосовании.
Как уже сообщал "Интерфакс", правительство выступило с этой инициативой на прошлой неделе, но парламент не стал ее обсуждать. Депутаты от Партии социалистов, которая входит в правящую коалицию вместе с правым блоком ACUM, подвергли критике инициативу. По их мнению, она направлена на раскол общества. Социалисты напомнили, что в Молдавии уже установлены День памяти жертв Холокоста (27 января), День памяти жертв фашизма (22 июня), День памяти жертв сталинизма (6 июля).
Лидер фракции социалистов в парламенте Влад Батрынча заявил, что "подобная инициатива нелепа по исторической форме и идеологической нагрузке, но и абсолютно неадекватна текущему политическому моменту в Молдавии".
Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма был учрежден решением Европарламента в 2009 году в связи с подписанием 23 августа 1939 года Пакта Молотова-Риббентропа.
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