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Дальнее зарубежье 21.08.2019 18:02

Глава МИД Германии обсудит в Москве тему Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым тему Украины и переговоров в "нормандском формате", сообщил в среду официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Министр сейчас находится на пути в Москву для переговоров с министром иностранных дел... Украина обязательно будет темой на переговорах", - сказал Бройль, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам представителя министерства, планируется также обсудить "тему нормандского формата и тему визита российского президента во Францию".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, РОССИЯ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]