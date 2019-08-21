Глава МИД Германии обсудит в Москве тему Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым тему Украины и переговоров в "нормандском формате", сообщил в среду официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Министр сейчас находится на пути в Москву для переговоров с министром иностранных дел... Украина обязательно будет темой на переговорах", - сказал Бройль, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам представителя министерства, планируется также обсудить "тему нормандского формата и тему визита российского президента во Францию".