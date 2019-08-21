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Дальнее зарубежье 21.08.2019 18:19

Пожар на острове Гран-Канария ослабевает, жители возвращаются домой после эвакуации

Лесной пожар на острове Гран-Канария, входящем в Канарские острова, становится слабее, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Ослаблению пожара способствует понижение температуры воздуха и ослабление ветра.

Пожарные разрешили вернуться домой 4,5 тыс. жителям острова, эвакуированным ранее. Ожидается, что в скором времени домой смогут вернуться и еще 6 тыс. человек.

По словам действующего министра обороны Испании пожарным, вероятно, удастся локализовать возгорание в течение ближайших 48 часов.

Пожар на втором по количеству жителей Канарском острове начался в субботу. Из-за него власти были вынуждены эвакуировать более 10 тыс. человек. В тушении огня принимают участие сотни пожарным и авиационная техника.

Пожар затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова, однако эффект от него оказался не таим разрушительным, как ожидалось, сообщили местные власти. В этом парке растет эндемик Канарских островов - канарская сосна.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КАНАРЫ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]