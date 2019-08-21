Российский вертолет нарушил воздушное пространство Грузии - Служба госбезопасности

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила "о нарушении воздушного пространства страны" в связи с полетом российского вертолета над подконтрольной Южной Осетии территорией вблизи грузинского села Гугутианткари.
По данным СГБ, российский вертолет пролетел недалеко от села Гугутианткари Горийского муниципалитета около 12:00 часов по тбилисскому времени (12:00 ).
"В связи с данным фактом была активирована горячая линия, проинформирована МНЕС (Миссия наблюдателей ЕС - ИФ)", - заявили журналистам в грузинской спецслужбе.
По словам представителя СГБ, этот факт стал "очередным провокационным действием, который крайне вредит существующей на месте ситуации безопасности".
В среду в СГБ также заявили журналистам, что на территории Южной Осетии рядом с селом Гугутианткари возобновились работы по возведению пограничных заграждений.
Ранее власти Грузии заявили, что в установке пограничных заграждений участвуют российские пограничники. В Тбилиси назвали указанный процесс незаконным и обвинили Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.
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