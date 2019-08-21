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Регион 21.08.2019 15:30

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Грузии - Служба госбезопасности

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила "о нарушении воздушного пространства страны" в связи с полетом российского вертолета над подконтрольной Южной Осетии территорией вблизи грузинского села Гугутианткари.

По данным СГБ, российский вертолет пролетел недалеко от села Гугутианткари Горийского муниципалитета около 12:00 часов по тбилисскому времени (12:00 ).

"В связи с данным фактом была активирована горячая линия, проинформирована МНЕС (Миссия наблюдателей ЕС - ИФ)", - заявили журналистам в грузинской спецслужбе.

По словам представителя СГБ, этот факт стал "очередным провокационным действием, который крайне вредит существующей на месте ситуации безопасности".

В среду в СГБ также заявили журналистам, что на территории Южной Осетии рядом с селом Гугутианткари возобновились работы по возведению пограничных заграждений.

Ранее власти Грузии заявили, что в установке пограничных заграждений участвуют российские пограничники. В Тбилиси назвали указанный процесс незаконным и обвинили Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]