В Судане принес присягу Суверенный совет, который будет управлять страной до выборов

В Судане принесли присягу все 11 членов Суверенного совета, которому предстоит руководить страной около трех лет до следующих выборов, сообщают в среду арабские СМИ.

В совет вошли пятеро военных и шестеро гражданских лиц, среди которых - коптская христианка Айша Муза Саид. На протяжении 21 месяца совет будет возглавлять генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее стоял во главе переходного военного совета Судана. На оставшиеся 18 месяцев его сменит гражданское лицо.

Фаттах аль-Бурхан ранее в среду также принес присягу в качестве главы нового совета.

Ранее страной руководил переходный военный совет, который пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира.

Это вызвало массовые акции протеста против единовластия военных, в результате военные заключили соглашение с оппозиционной коалицией, в которое, в частности, вошел пункт о формировании военно-гражданского Суверенного совета.

Создание Суверенного совета должно помочь стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибли более 100 человек.