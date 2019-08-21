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Дальнее зарубежье 21.08.2019 15:47

В Судане принес присягу Суверенный совет, который будет управлять страной до выборов

В Судане принесли присягу все 11 членов Суверенного совета, которому предстоит руководить страной около трех лет до следующих выборов, сообщают в среду арабские СМИ.

В совет вошли пятеро военных и шестеро гражданских лиц, среди которых - коптская христианка Айша Муза Саид. На протяжении 21 месяца совет будет возглавлять генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее стоял во главе переходного военного совета Судана. На оставшиеся 18 месяцев его сменит гражданское лицо.

Фаттах аль-Бурхан ранее в среду также принес присягу в качестве главы нового совета.

Ранее страной руководил переходный военный совет, который пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира.

Это вызвало массовые акции протеста против единовластия военных, в результате военные заключили соглашение с оппозиционной коалицией, в которое, в частности, вошел пункт о формировании военно-гражданского Суверенного совета.

Создание Суверенного совета должно помочь стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибли более 100 человек.

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Тэги: СУДАН, СОВЕТ, ПРИСЯГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]